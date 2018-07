Gregorio De Falco spiega a Salvini e al M5S che i naufraghi vanno salvati

Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle, rilascia oggi un’intervista al Corriere della Sera nella quale, dall’alto della sua competenza, spiega a ministri e propagandisti di governo come funziona in mare e perché l’esecutivo sta sbagliando:

«Il naufrago ha diritto di essere salvato, senza che sia compiuta alcuna valutazione, non conta la provenienza, la etnia. Il naufragio è una situazione di fatto da cui discendono obblighi verso chiunque civile o militare, italiano o straniero, che sia in grado di portare soccorso».

Concorda su un ricollocamento come per Aquarius?

«Certo. Le frontiere sono europee e ci deve essere un necessario senso di solidarietà e responsabilità tra i Paesi Ue, anche se in questo momento si tratta di una situazione, quella dei naufraghi, che non ha una dimensione biblica».

È un caso strumentale?

«Sto dicendo che rispetto a qualche anno fa i numeri non sono esagerati».