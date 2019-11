“Il ruolo dei media nell’influenzare, quando non plasmare almeno parzialmente, l’orientamento degli italiani sembra decisivo, soprattutto nell’ambito di temi che toccano la sfera emotiva, esaltando paure, ma anche pregiudizi e sospetti”. Lo ha detto Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, in occasione dell’incontro “Immigrazione, è ora di voltare pagina”, organizzato a Napoli dal Gruppo dell’alleanza progressista Socialisti e democratici al Parlamento europeo.

Gli italiani di destra si sentono invasi dagli stranieri (ma non sanno indicare quanti sono)

“Solo il 28,9% degli italiani indica correttamente l’incidenza di stranieri sulla popolazione all’8% – ha spiegato Fara – Un italiano su 10 sottostima la presenza straniera, indicandola al 3%“. “Più della metà del campione sovrastima la presenza di immigrati nel nostro Paese – ha proseguito – per il 35% si tratterebbe del 16%, per il 25,4% addirittura del 24%, come a dire c’è un residente su quattro in Italia sarebbe non italiano”. “La comunicazione mediatica – ha concluso – sembra avere esaltato, nella percezione della maggioranza dei cittadini, l’incidenza degli stranieri”. “Molto raramente le questioni costantemente sotto l’obiettivo di televisioni, giornali e social network – ha aggiunto Gian Maria Fara – non vengono di riflesso sentite dei cittadini come cruciali, crescenti, spesso emergenziali”. “È una influenza che non risulta identica su ogni individuo – ha aggiunto – né certamente è avulsa dal personale bagaglio cognitivo ed esperienze”. Nell’ultima indagine realizzata da Eurispes, sul tema dei migranti relativa al 2018, è stato chiesto ai cittadini di valutare una serie di fenomeni messi in evidenza delle informazioni veicolate dal media. Dall’indagine è emerso che gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni pari a circa l’8% della popolazione residente. Se agli stranieri regolari si sommano quelli non regolari, stimabili intorno alle 500/800.000 unità, si arriva, in base alla ricerca, al massimo di una incidenza del 10% sulla popolazione.

Gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni, circa l’8% della popolazione residente. Se a questi si aggiungono i cosiddetti clandestini, si arriva a una incidenza massima del 10% della popolazione. Sono soprattutto coloro che non si sentono politicamente rappresentati (66,2%) e gli elettori del centrodestra (65,3%) a sovrastimare la presenza degli stranieri. La larga maggioranza dei cittadini sovrastima anche il numero di islamici in Italia: sono il 3%, mentre per il 27% degli italiani rappresenterebbero l’8%, per il 23,6% il 16% e per il 17,5% addirittura il 24%. Inoltre, il 51,7% degli stranieri in Italia è di provenienza europea ma gli italiani sovrastimano i flussi migratori di origine africana, considerati molto più numerosi rispetto al dato reale (sono il 12,9% degli immigrati).

