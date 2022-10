Gli elettori di centrodestra vorrebbero la presenza di "tecnici" nel governo Meloni

Ministri tecnici: quanto basta. Non troppi, ma neanche troppo pochi. Nel calderone del totoministri del prossimo governo guidato da Giorgia Meloni si discute, ormai da settimane, sulla presenza al vertice dei dicasteri di personaggi che non appartengono alla politica partitica. Nel corso dei giorni sono stati fatti tanti nomi e sono arrivate anche secche smentite (come quella di Elisabetta Belloni) e fragorosi “no” (come quelli di Fabio Panetta e Dario Scannapieco per il MEF). E nel bel mezzo della ricerca, i partiti di maggioranza hanno discusso aspramente (e pubblicamente) sul ricorso a figure di stampo non propriamente politico. Ma cosa ne pensano gli elettori di centrodestra.

Ministri tecnici, anche gli elettori di centrodestra li vorrebbero

Secondo la rilevazione di SWG, solo il 19% degli intervistati – in una platea composta esclusivamente da persone che hanno dichiarato di aver votato per uno dei partiti di centrodestra – si dice del tutto contrario alla presenza di ministri tecnici all’interno del governo che Giorgia Meloni sta cercando di mettere in piedi. Un dato superiore a quel 17% che, invece, si è detto estremamente favorevole alla presenza di molteplici personalità non politiche alla guida dei dicasteri. Poi c’è il restante 64%.

Questa ampia maggioranza, secondo il sondaggio SWG, è d’accordo alla presenza di ministri tecnici nel governo, ma in misura limitata. Questo vuol dire che quel “tecnico” fortemente osteggiato da Giorgia Meloni durante i suoi anni all’opposizione – soprattutto del governo Draghi – non è più un tabù. E la prima ad aver cambiato idea su questo tema è stata proprio la leader di Fratelli d’Italia, ora chiamata a un ruolo di responsabilità e di guida. E gli elettori di centrodestra sembrano essere – ora, solo ora – d’accordo con lei.

(foto IPP/Mario Romano)