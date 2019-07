Giuseppe Sala spiega come si batte Salvini

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala rilascia oggi un’intervista a Piero Colaprico su Repubblica nella quale spiega la sua ricetta per battere Matteo Salvini:

Veniamo alla sinistra, che le periferie d’Italia non votano più. Che cosa serve? «C’è necessità di pensieri nuovi e forti. Noi siamo quello che dovremmo essere solo se ci occupiamo di cose concrete, che sono i redditi disponibili per le persone, quindi anche le tasse da pagare, i servizi che lo Stato Sociale mette a disposizione e le libertà che lo Stato garantisce. Il tutto dentro una ricetta equa e giusta, dove chi è più forte aiuta chi è più debole, ma chi è più forte non è per definizione un mostro. Quindi noi dobbiamo riprendere il filo dei bisogni della gente e andare loro incontro, avendo anche il coraggio di proporre cose nuove e diverse dal passato».

Per esempio?

«Equità sociale vuol dire innanzitutto togliere a qualcuno e dare a qualcun altro. A mio parere bisogna innanzitutto togliere allo Stato, che deve cedere il superfluo, caserme e palazzi di valore, presenze anacronistiche. Serve anche ripensare alla missione delle aziende pubbliche, non è che lo Stato sia per forza inefficiente, si può dimostrare il contrario. Quanto alle imprese private, non sono nemiche, ma le tasse vanno pagate laddove si producono i profitti. Infine chi evade sopra un certo livello deve andare in galera per davvero e per davvero restituire il maltolto. Con il ricavato di quanto si prende agli evasori si dia lavoro a chi non ce l’ha, attraverso un piano straordinario di intervento sul nostro patrimonio idro-geologico o culturale».

Si sente di ipotesi di alleanze o collegamenti del Pd con M5s, che ne pensa?

«Va esclusa ogni forma di collaborazione con l’M5S, perlomeno con la guida politica attuale. Ma ritengo necessario lavorare per riannodare i fili con quei milioni di elettori che hanno scelto il movimento. Molti sono dei nostri, o meglio lo sono stati. Quindi tornare a coinvolgerli è un dovere assoluto della sinistra. Quando finirà questo governo si dovrà andare ad elezioni. E noi dovremo essere pronti a costruire alleanze, anche con chi verrà dopo Luigi Di Maio alla guida del movimento. Di Maio, quello del mandato zero, è ormai screditato moralmente e politicamente».