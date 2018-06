La storia di Giuseppe Conte “professore di legge” preso in giro al Consiglio Europeo

Ci sono un francese, un italiano, un bulgaro e uno svedese che vanno al Consiglio Europeo. Ad un certo punto l’italiano, che si chiama Giuseppe Conte e incidentalmente è il presidente del Consiglio, si impunta e cerca di stravolgere l’ordine dei lavori. Interviene il francese, il presidente Emmanuel Macron che riprende il premier italiano: «Non sai come funziona un Consiglio europeo! Ci sono delle regole, non ci si comporta in questo modo».

«Io sono un professore di legge!» ha detto Conte dimenticando che era una trattativa politica

Conte non ci sta, lui è l’avvocato del popolo italiano dal multiforme curriculum venuto in Europa per far capire che l’Italia non è mica un paese di «bari, gente che andava a chiedere favori senza mettere sul tavolo nulla di concreto» (come ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano). La musica nel Bel Paese è cambiata, non tanto per il pugno di ferro sulle Ong, per la chiusura dei porti (per scherzo) ma per la competenza.

Ed è per questo che Conte non la prende bene: «Io sono professore di legge e so che se un documento ha un numero di protocollo quel documento si discute e si approva tutto, non a pezzi», risponde a Macron.

Il problema, non secondario, è che il documento in discussione è un documento politico e non ha valore di legge. Del resto al Consiglio Europeo si stava conducendo una trattativa politica e non una battaglia legale. Questo fatto, di per sé autoevidente dovrebbe essere noto anche al preparatissimo e competetentissimo premier italiano. A quel punto il primo ministro bulgaro Boyko Borissov prende la parola e ricorda le sue pregresse esperienze lavorative: «Bene, io ero un vigile del fuoco e non è così che si fa un negoziato». Anche il primo ministro svedese Stefan Löfven non si trattiene «lei è un professore di diritto, e io ero un saldatore in una cittadina del Nord della Svezia, ma so che lei non si sta comportando in modo appropriato». Non c’è che dire una bella lezione di politica per il professor Conte, avvocato del popolo, messo al suo posto da un pompiere e un saldatore.