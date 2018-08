La trasformazione da Rambo a micetto del deputato leghista che minacciava i magistrati

Diceva Ezra Pound che se un uomo non è disposto a morire per le sue idee o le sue idee non valgono niente o non vale niente lui. Giuseppe Bellachioma, prestigioso acquisto abruzzese della Lega salviniana, ha conferito onore e prestigio alla carica di deputato che ricopre un paio di giorni fa inserendo un P.S. alla fine di una dichiarazione di Salvini: “Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa… occhio!!!”. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio e come per magia lo status è stato cancellato mentre scoppiava il caos e l’ANM segnalava le incredibili minacce da parte di un rappresentante delle istituzioni ai giudici d’Italia.

Al suo posto il coraggiosissimo deputato Bellachioma ha pubblicato un altro status in cui si trasformava da Rambo a gattino: “in nessun modo intendevo attaccare né tantomeno minacciare la Magistratura” (addirittura con la maiuscola…), “del cui lavoro ho profondo rispetto. Il mio commento era mosso solo dalla reazione alle miglia di insulti e attacchi a cui ogni giorno sono sottoposti Matteo Salvini e la Lega”. Il deputato quindi chiarisce: voleva menare la gente, non i giudici. Adesso è tutto chiaro, no? E per meglio ancora chiarire la questione, la prossima volta il deputato Bellachioma posterà anche uno spot: “Sono io, Coccolino”.

