Il sottosegretario Giorgetti e il governo che non si sa se dura

Il Divo Giorgetti non sa se il governo dura. Anzi, chissà se dura, dice oggi nel pezzo di retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera che sembra sempre più la voce del sottosegretario salviniano sul giornale. Lui si paragona, con poca modestia, ad Andreotti ma finora non sembra aver inciso nemmeno lontanamente sull’esecutivo come sapeva fare, senza neppure sporcarsi le mani, il mitico Belzebù, che i giornalisti li evitava:

La sua stanza a Palazzo Chigi è un porto di mare per imbarcazioni in difficoltà di navigazione. È lì che ha riparato Savona negli ultimi tempi, ed è lì che —per sfogarsi — il ministro agli Affari europei gli ha rubato uno dei suoi intercalare: «È un disastro». L’altra frase che usa Giorgetti — insieme al famoso «sono tutti matti» riferito ai grillini — è «che cinema». Gliel’hanno sentita pronunciare nell’Aula della Camera, il giorno dopo quel voto a scrutinio segreto con cui l’esecutivo era andato sotto sull’Anticorruzione. Di Maio aveva chiesto la presenza di tutti i ministri ai banchi del governo per lavare l’onta. Giorgetti, che in vent’anni e passa di attività parlamentare ne aveva viste tante, non pensava di stupirsi ancora. Perciò nel vedere quella scena, non ha resistito: «Che cinema. Che cinema».