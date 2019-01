Gino Strada: «Il governo? Metà fascisti e metà cogl….»

Il M5S sulla linea di Salvini “è un segnale terribile. Quando alla fine si è governati da una banda dove una metà sono fascisti e l’altra metà sono coglioni non c’è una grande prospettiva per il Paese”. Lo dice Gino Strada, fondatore di Emergency, a Circo Massimo con Massimo Giannini su Radio Capital.

“Io sono assolutamente disgustato – ha detto Strada – Oltre alla tristezza c’è proprio la rabbia per questa indifferenza alla vita umana che ormai viene detta chiaramente, senza mezzi termini. Siamo in una situazione drammatica, non solo in Italia ma in Europa” dove “abbiamo una classe dirigente che per la maggior parte dovrebbe andare di fronte alla corte internazionale dell’Aia ed essere processata per crimini contro l’umanità. Queste persone stanno condannando a morte decine di migliaia di esseri umani”. Per Strada “non esiste porto chiuso o porto aperto, semi chiuso o semi aperto: qui stiamo ammazzando persone e le responsabilita’ sono dei governanti che impediscono il diritto di questi esseri umani a spostarsi e a cercarsi un futuro migliore”.

“Siamo di fronte a un governo razzista e fascista che non ha nessun problema a lasciar morire persone. Non è una grande novità perché questo terreno è stato preparato dal governo precedente e dal ministro degli interni precedente”, ha aggiunto il fondatore di Emergency. E ancora: “Gli esseri umani non sono sacchi di patate, che vengono dirottati, tu ne prendi 10, io 15. Ma dico siamo impazziti? Questo è un mondo di barbari. Qui stiamo tornando con le stesse logiche di tempi che speravamo non dovessero più ripresentarsi. Questa idea di un Europa che si chiude con muri è un’idea che ha un nome molto chiaro: l’idea della fortezza Europa è un’idea hitleriana”.

Strada e le divise di Salvini

Strada ha parlato anche delle divise di Salvini: “Mi stupisce la completa disumanità di questo signore. E’ un atteggiamento che non è soltanto non solidale o indifferente, ma e’ gretto, ignorante. E’ un atteggiamento criminale, questi sono dei criminali, dobbiamo svegliarci ci stanno ammazzando la gente sotto i nostri occhi e li sta ammazzando un governo che, purtroppo, molti italiani hanno anche assecondato e votato”, dice il fondatore di Emergency, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. Per Strada “il nuovo fascistello, che indossa tutte le divise possibili eccetto quella dei carcerati, non ha preso il 90 per cento dei voti”.