Gino Strada a In 1/2 Ora e il M5S che prenderebbe la metà dei voti

Ospite di Lucia Annunziata a In 1/2 Ora, Gino Strada parla dell’accordo di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle e dice: “Se si andasse a votare oggi il MoVimento 5 Stelle prenderebbe la metà dei voti. Forse avrebbe preso il 10%. Si fanno le elezioni e si fa questa grossa presa in giro dei cittadini per cui ci si mette d’accordo nelle segrete stanze. Il M5S prima faceva la diretta streaming perché non ci sono segreti. Non ci sono segreti? Qui è da vedere”.

Strada nel suo intervento ha detto anche altro: “Io in questa società non mi ritrovo più e cercherò alternative. Ad esempio andarmene da questo paese”. Certo, “la risposta migliore sarebbe non avere al governo dei razzisti”. Il fondatore di Emergency ha parlato anche dei predecessori del governo Lega-M5S: “Io vorrei non focalizzare troppo sulle persone la cosa la politica. Il precedente ministro dell’interno, al di la se sia uno sbirro, ha fatto una politica che è un atto di guerra contro i migranti e che ha prodotto tanti morti. Che non sia il ‘glu, glu, glu’ nel mare ma ammazzati o violentati sulla terra ferma non mi sembra una cosa piu’ meritoria”.