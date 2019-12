«Il M5S? Oggi è guidato per successione ereditaria»

Michele Mario Giarrusso da qualche tempo è scomparso dalle pagine della politica ma il senatore del MoVimento 5 Stelle, uno dei contestatori della linea di Di Maio e anche uno di quelli in ritardo con le restituzioni e i soldi a Rousseau, torna a farsi vivo oggi con un’intervista rilasciata a Giovanna Vitale su Repubblica in cui “scopre” (con il ritardo tipico del grillino) l’esistenza di Davide Casaleggio:

«Mah, se questo è il motivo che ti porta a rompere, poi non puoi dire che continuerai a sostenere il governo. Non ha senso». Magari vuol farsi un partito proprio, ambientalista e di sinistra… «Se uno vuol farsi un partito proprio il ministero se lo tiene».

Oppure lascia per non restituire parte dello stipendio al M5S?

«Ma figuriamoci se uno rinuncia a una posizione del genere per qualche migliaio di euro. La gente pagherebbe per fare il ministro. C’è qualcosa che non torna».

Nella lista dei morosi snocciolata sui social da Paragone c’è anche il suo nome, senatore: pure lei si prepara a uscire dai 5S?

«Paragone lasciamolo stare, sbraitare è il suo sport preferito. E io resto dove sono. Semmai a lasciare dovrebbero essere quelli che hanno ridotto il Movimento in questo stato. E poi io ho restituito per più di sei anni… Non mi pare questo il problema».