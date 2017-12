Gaudete et exultate! Nasce la lista centrista di Beatrice Lorenzin

Nasce la lista centrista guidata dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. “I rappresentanti di Alternativa Popolare, Centristi per l’Europa, Democrazia Solidale, L’Italia popolare, Italia dei Valori hanno deciso di dare vita ad una lista che è il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione popolare europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del Paese”, si legge in una nota. “Obiettivo fondamentale – si aggiunge – sarà combattere le crescenti disuguaglianze; risollevare la condizione sociale ed economica del ceto medio; sostenere le famiglie e le imprese. La lista si pone perciò a sostegno dell’area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura; sarà guidata da Beatrice Lorenzin; avrà come denominazione “Civica Popolare” e nel simbolo una margherita che simboleggia la convergenza di diverse sensibilità su un progetto politico al servizio del Paese. Nel rispetto di questa impostazione, l’iniziativa è fin da subito aperta a tutte le esperienze civiche e politiche e a quanti intendono concorrervi”.

La lista nasce dopo la rinuncia di Alfano a ricandidarsi e la conseguente diaspora dei centristi, che andranno a stringere un accordo con Berlusconi dopo aver votato la fiducia ai governi del centrosinistra.