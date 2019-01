Il gatto di Roberta Pinotti partecipa a Omnibus

Oggi la senatrice del Partito Democratico Roberta Pinotti ha partecipato a Omnibus di La7 direttamente da casa sua; durante l’intervento, in cui si è parlato del decreto sicurezza e della ribellione dei sindaci ma anche dei 600mila rimpatri promessi da Salvini che si sono rivelati una balla.

Ma la parte divertente dell’intervento è che per tutto il tempo dell’intervento ha fatto capolino, alla sinistra della senatrice, un gatto seduto sul davanzale della finestra che, lungi dall’essere interessato a quanto accadeva di fuori, ha guardato per tutto il tempo l’ex ministra della Difesa e fissato la telecamera, mostrandosi più che altro attento a quanto diceva la sua padrona e, quasi, pronto a intervenire per rincarare la dose.

Anche su Twitter si sono accorti dell’interesse del micetto nei confronti del dibattito: per lui è pronto un futuro in politica?

Leggi sull’argomento: Come il sindaco Orlando ha sospeso il decreto Salvini a Palermo