Gaia e Matilde, il bacio che ha trollato Salvini a Caltanissetta

È proprio vero che l’amore vince sempre sull’invidia e sull’odio, come diceva anni fa Quello. Ieri sera a Caltanissetta due ragazze con la scusa di chiedere un selfie al Ministro dell’Interno Matteo Salvini gli hanno fatto l’ennesimo scherzo. Uno scherzo che – almeno da quanto si evince dalle foto – ha lasciato parecchio perplesso il vicepremier.

Il selfie di Salvini con bacio “lesbico”

Si sa poco del contesto della foto postata su Twitter questa notte e della sequenza pubblicata oggi su Facebook da Marco Furfaro e scattata a quanto pare a margine del comizio di ieri sera a Caltanissetta. Due ragazze – proseguendo la tradizione degli scherzi a Salvini inaugurata durante la campagna elettorale in Sardegna – hanno deciso di baciarsi con a fianco Salvini. Secondo Furfaro le ragazze si chiamano Gaia e Matilde. Un gesto che è stato interpretato come una contestazione alla presenza di Salvini al congresso delle famiglie di Verona e soprattutto contro le numerose dichiarazioni sulle “famiglie schifezze” (ministro Fontana) e sui “fritti misti” (Salvini) in riferimento alle famiglie composte da persone omosessuali.

A rendere ancora più sublime – e comica – la trollata è la sequenza delle due foto. In quello che è il secondo scatto Salvini sembra essersi accorto di quello che stava succedendo alle sue spalle. Non un selfie come uno dei tanti che è solito elargire ma un selfie con bacio “lesbico”. Qualcuno nei commenti scrive che al vicepremier “è venuto un colpo” ma molto più probabilmente stava già redarguendo bonariamente le due per lo scherzo, come già ha fatto in altre occasioni quando si è accorto di essere stato trollato dai ragazzini.

