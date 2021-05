Il centrodestra ancora non sa chi candidare per Roma e Milano

Tanti nomi, nessun nome. Nella giornata di ieri – prima, durante e dopo l’incontro tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani – è impazzato il toto-nomi dei candidati sindaco Centrodestra. Particolare attenzione è andata, ovviamente, su Roma e Milano. Alcune fonti hanno fatto il nome di Maurizio Gasparri per la capitale, ma il diretto interessato (pur non tirandosi indietro) ha smentito di aver ricevuto questa indicazione dai partiti che compongono la coalizione. Poi la voce del ticket Michetti-Racca (rispettivamente per Roma e per il capoluogo lombardo), ma anche questa ipotesi è stata messa in fase di stallo. Insomma, per il momento non c’è nessun candidato ufficiale.

Candidati sindaco centrodestra, la fumata nera dopo i nomi per Roma e Milano

Improvvisamente, durante il pomeriggio di ieri, dal vertice per i candidati sindaco centrodestra era spuntato il nome di Maurizio Gasparri per la capitale. Ci sarebbe stata la convergenza di Lega e FDI sul senatore forzista che, però, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna chiamata in merito. Anzi, ha sperato in un ripensamento di Guido Bertolaso che – però – non ha ceduto alle lusinghe continue di Matteo Salvini.

Dopo il senatore, è stata la volta – sempre parlando di Roma – di Enrico Michetti, personaggio molto noto nell’etere delle radio romane e, per questo, potrebbe ottenere consensi anche dalle sponde del tifo romanista e laziale. Il quotidiano La Repubblica lo presenta così:

55 anni, professore di diritto pubblico all’Università di Cassino e direttore della Gazzetta amministrativa: la piattaforma web da lui fondata che, dal 2007, fornisce servizi di informazione, formazione, aggiornamento e assistenza alle pubbliche amministrazioni.

E mentre andava in scena l’incontro interlocutorio tra i leader del centrodestra, lo stesso Michetti si è lasciato andare a una confessione telefonica: “Le mie chance sono aumentate ma per l’ufficialità bisognerà attendere. Sono un servitore dello Stato e rappresento la Costituzione”. Ma sarà lui il nome scelto per la corsa al Campidoglio? Forse. Perché Salvini e Meloni hanno detto di non voler far nomi e di non voler commentare le informazioni trapelate.

Stesso discorso per la questione del candidato sindaco per Milano. A sorpresa, infatti, è spuntato il nome di Annarosa Racca. La 69enne è alla guida di Federfarma Lombardia e ha già ricevuto la telefonata esplorativa da parte di Matteo Salvini. Ma in questo caso, come per Michetti, il nome non sembra essere quello definitivo. Alla fine del vertice, infatti, tutti i leader del centrodestra hanno voluto mantenere un profilo basso non rilasciando commenti ufficiali sulla direzione intrapresa. Per decidere, dunque, ci vorrà ancora del tempo.

(Foto IPP/Paolo Pizzi)