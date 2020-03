Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, da qualche tempo in aperta polemica con il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che accusa di non avere il coraggio di scegliere misure restrittive e di nascondersi dietro il governo, ieri sera si è presentato alla conferenza stampa della Protezione Civile indossando a mo’ di scherno una delle mascherine rifiutate nei giorni scorsi dalla Regione Lombardia in quella che rimarrà alla storia come la disfida della mascherina con l’esecutivo.

Francesco Boccia e la mascherina indossata per sfottere Fontana

Nel video tratto dalla conferenza stampa della Protezione Civile si vede Boccia che indossa la mascherina che gli pende da un orecchio e dice “Questa è la mascherina che noi utilizziamo eh!”. La scenetta ha fatto partire molte critiche al comportamento di Boccia, soprattutto su Twitter. Per cercare di arginarle il ministro ha pubblicato poco fa questo status su Facebook:

Penso che in questo momento gli italiani abbiano bisogno di risposte e non di sterili polemiche. La mascherina che ho indossato durante la conferenza stampa è del tipo che indosso quotidianamente e che indossano i miei collaboratori. Inutile e indegno lo sciacallaggio che leggo sui social su una cosa che facciamo ogni giorno dalla mattina alla sera. Borrelli sorrideva perché, dopo il primo click, c’erano già le prime dieci domande di medici volontari! Ma nemmeno in un momento così si riescono ad evitare polemiche inutili?

Su Twitter Carlo Calenda è invece andato all’attacco: “Boccia ha dimostrato di non avere le qualità per ricoprire un ruolo istituzionale in questo momento. Non esiste sulla faccia della terra che un ministro si metta a fare pagliacciate durante una pandemia nella sede della Protezione civile. Conte dovrebbe chiedere le dimissioni”.

