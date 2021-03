L’ordine del generale Figliuolo: “Vaccinare chi passa per non sprecare le dosi” | VIDEO

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha serrato i ranghi del suo piano vaccinale

Per arrivare all’obiettivo previsto dal nuovo piano vaccinale italiano non si possono sprecare dosi. È il pensiero del generale dell’esercito Francesco Paolo Figliuolo, neo commissario straordinario all’emergenza Covid. Ma c’è una frase, pronunciata nel corso della sua intervista a Che Tempo Che Fa (su Rai3) che ha diviso l’opinione pubblica e sta facendo discutere: “Vaccinare chi passa”. Un concetto che, viste le polemiche delle ultime settimane sui cosiddetti “furbetti del vaccino”, non poteva che alzare un polverone.

Il generale Figliuolo e la frase “vaccinare chi passa per evitare gli sprechi”

Il generale Figliulo, in collegamento con Fabio Fazio e Roberto Burioni, ha voluto sottolineare un aspetto di stretta attualità, vista anche la grande mole di rinunce al vaccino da parte di alcuni cittadini dopo le preoccupazioni per quel lotto di farmaco Astrazeneca sospeso la scorsa settimana: “Questo discorso sulle dosi lo voglio approfondire, perché bisogna utilizzare il buonsenso. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarle bene, sennò si va su classi vicine e sennò chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare”.

“Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo, bene. Sennò si va su classi vicine e sennò chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare.” – Il Generale Figliuolo a #CTCF da @fabfazio e @RobertoBurioni. pic.twitter.com/SKqbU9ezmZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 15, 2021

Il concetto è molto chiaro e prende spunto da un fattore tecnico di molti prodotti immunizzanti: una volta tenuti fuori dal frigorifero (in base alle varie temperature di conservazione previste dai diversi protocolli sui singoli vaccini), le dosi devono essere utilizzate. Insomma, quel che avanza non può essere “rimesso a posto”, ma deve essere usato entro il tempo stabilito.

Il pensiero di Figliuolo, dunque, sembra voler smontare le polemiche degli ultimi giorni sui “furbetti del vaccino”. Non solo sindaci e amministratori locali – come nel caso di Corleone -, ma anche altri cittadini che hanno “saltato la fila” e, come giustificazione da parte di alcuni, sono state citate le stesse motivazioni espresse ieri dal Commissario, prima ancora che lui ne parlasse a Che Tempo che Fa.

Il sistema “a chiamata”

Oltre alla dichiarazione che sta facendo discutere, il generale Figliuolo ha anche delineato i prossimi passi del piano vaccinale. Il tema, oltre a quello delle prenotazioni online (con le varie piattaforme messe a disposizioni dalle Regioni, o attraverso il proprio medico di base), è quello del sistema a chiamata: “Ci stiamo pensando e stiamo allineando i sistemi informativi, c’è stato un grande sforzo di Poste italiane, che ha donato un sistema molto efficace che ha adottato a livello centrale e lo stanno adottando molte regioni e soprattutto stiamo integrando questo con il sistema della tessera sanitaria”.

(foto: da Che Tempo Che Fa, Rai3)