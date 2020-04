Feltri si dà del cogli*ne da solo?

Il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri si dà del coglione da solo? A prima vista si direbbe di sì, leggendo questo thread:

Il simpatico Littorio ha prima scritto un tweet per parlare della bozza della legge per regolarizzare i migranti per il lavoro nei campi di cui ha parlato oggi il Corriere, e poi ha scritto altri due tweet indirizzati a sé stesso: “E tu sei coglione?” e “Invece i poveri negri possono essere sfruttati?”.

In realtà bisogna mettersi a leggere il thread per capire che l’umarell del Coronavirus voleva invece replicare a chi gli stava rispondendo nella discussione. Per esempio, la risposta sui “negri” sembra compatibile con questa reply che si lamentava della miseria che viene pagato il lavoro nei campi.

Ma siccome si sa, queste diavolerie elettroniche ne sanno una più del diavolo,

