La bozza della legge per regolarizzare i migranti per il lavoro nei campi

Il Corriere della Sera oggi racconta che tra i ministeri di Agricoltura, Lavoro, Interni, Economia e Giustizia circola, per ora in via riservata, una bozza di legge in 18 articoli nella quale si parla esplicitamente della loro «regolarizzazione» tramite una «dichiarazione di emersione dei rapporti di lavoro». Spiega Goffredo Buccini:

All’articolo 1 si spiega che «al fine di sopperire alla carenza di lavoratori nei settori di agricoltura, allevamento, pesca e acquacoltura», chi voglia mettere sotto contratto di lavoro subordinato «cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale in condizioni di irregolarità» può presentare istanza allo sportello unico per l’immigrazione. Il contratto«non superiore a un anno» genera, dopo una serie di verifiche burocratiche, un permesso di soggiorno, che può essere rinnovato tramite nuovi rapporti di lavoro. Il provvedimento, che potrebbe finire presto in un decreto, non sarà privo di contraccolpi. Già è in atto la proroga dei permessi di soggiorno in scadenza, ma questa partita è ben diversa.

Gli irregolari in Italia «sono circa 600 mila e vivono in insediamenti informali, sottopagati e sfruttati spesso in modo inumano», ha detto giovedì nella sua informativa alle Camere la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, sponsor del progetto, per poi anticipare ai parlamentari il senso del testo che il Corriere ha ora visionato: «Ritengo fondamentale nella fase emergenziale regolarizzare gli extracomunitari che ricevano offerte di lavoro… o è lo Stato a farsi carico della vita di queste persone o sarà la criminalità a sfruttarla».