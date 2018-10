Federico Talè: l’assessore PD che dava per errore patrocini a manifestazioni no-vax

Il professor Roberto Burioni ieri alla Leopolda e oggi su Facebook ha denunciato l’allegra gestione del tema no-vax da parte della Regione Marche: un consigliere del Partito Democratico ha ammesso di aver concesso un patrocinio a una manifestazione in cui veniva ospitato Dario Miedico, medico radiato dall’albo per le sue posizioni no-vax. Talè è stato in seguito nominato assessore alla Sanità della Regione Marche dal presidente Luca Ceriscioli.

Federico Talè: l’assessore PD dava patrocini a manifestazioni no-vax

‪«Nelle mie Marche un consigliere PD (Federico Talè) non è no-vax, ma ammette candidamente in un’intervista di concedere il patrocinio a manifestazioni senza prima controllarne il programma (che contiene interventi di medici radiati). Per punirlo di questo comportamento poco attento il presidente Ceriscioli (PD) gli dà la delega alla sanità. Complimenti al PD», ha scritto Burioni su Facebook.

Nell’intervento alla Leopolda Burioni ha raccontato: “Nelle Marche, la mia regione, l’anno scorso è stato organizzato un festival, Villa e Castella, nel quale a parlare di vaccini è stato chiamato un medico radiato dall’Ordine. Nel programma di questo festival c’era lo stemmino della Regione Marche e un consigliere, Federico Talè, ha difeso la libertà di parola. Ma non mi pare ci sia la libertà di dire scemenze. Un altro consigliere, Volpini, ha difeso le vaccinazioni. Cinque giorni fa Ceriscioli ha tolto la delega a Volpini e l’ha data al geometra Talè”.

Ceriscioli parla di fake news, ma…

A Burioni ha risposto poco fa lo stesso Ceriscioli in una nota in cui ha difeso Talé e parlato di fake news: “Del professor Burioni ho sempre ammirato il rigore scientifico e la qualità delle argomentazioni a difesa della scienza contro la superficialità e la disinformazione. Per questo sono certo che accetterà, da ottimo scienziato qual è, le correzioni che doverosamente vanno fatte alle sue esternazioni di ieri alla Leopolda: la prima è che al consigliere Volpini non è stata tolta nessuna delega perché è stato lui a dimettersi volontariamente e, ribadisco, senza che nessuno glielo chiedesse. La seconda è che il consigliere Talè, che ha preso il suo posto, non è affatto un sostenitore dei No Vax, tutt’altro”. Qui però c’è un problema: nessuno ha detto che Talè è un no-vax. Il post di Burioni comincia proprio dicendo che Talè non è un no-vax.

Quello che ha detto Burioni è che Talè ha difeso “la libertà di parola” di un medico radiato. Ed è esattamente quello che ha detto lo stesso Talé in una dichiarazione pubblica il 16 giugno 2017: ““L’altro aspetto che ritengo fondamentale – continua Talè – è il diritto di garantire la libertà di parola e di pensiero. Un medico radiato non è un delinquente mentre in giro vediamo personaggi di più dubbia reputazione andare a tenere conferenze persino all’Università!”.

