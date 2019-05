I Multipoll dei risultati delle elezioni europee di SWG per il Tg di La7 dicono che la Lega è tra il 26,5 e il 29,5%, il Partito Democratico tra il 21 e il 24%, il MoVimento 5 Stelle tra il 20 e il 23%. Secondo gli exit poll della RAI, curati dal Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni europee in Italia (esclusa circoscrizione estera), ecco le percentuali per ogni lista: Lega 27% – 31% Pd 21% – 25% M5s 18,5% -22,5% La copertura del campione è dell’80%.

Exit poll risultati elezioni europee: la Lega senza 30%, Pd sopra il M5S

Lega in pole position tra il 26 e il 30% secondo i dati di exit tecne per Matrix (Mediaset), il M5S si colloca tra il 18,5 e il 22,5%, il Pd tra il 20,5 e il 24,6%. Forza Italia sarebbe tra l’8 e l’12%, mentre Fdi tra il 4 e il 7%. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Europee, Destre Unite- Casapound sono allo 0,0-1,0%, Partito Animalista 0,0-1,0%, Altri 1,0-3,0%. La copertura del campione è dell’80%

In arrivo anche il primo instant poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24 per le Europee 2019: la Lega è il primo partito al 27-30%, segue il Pd al 21,5-24,5%, terzo il Movimento 5 Stelle al 20-23%. Forza Italia è al 9-11%.

“Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. E’ un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia”, dichiara Riccardo Molinari della Lega a Porta a Porta. Anche in casa Partito Democratico si festeggia:

Il MoVimento 5Stelle commenterà solo quando ci sarà un quadro più chiaro del risultato, almeno di fronte a dati reali. In pratica quando sarà noto almeno il dato della metà del campione delle proiezioni. Lo comunicano fonti del Movimento.

