Gli exit poll delle Amministrative: Tommasi avanti a Verona, Bucci verso la riconferma a Genova

I dati attuali vanno presi con le classiche pinze: non si tratta, infatti, di prime proiezioni su dati consolidati, ma dei classici exit poll sulle elezioni Amministrative. Lo spoglio negli oltre 900 Comuni chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali inizierà solamente al termine del (vano) scrutinio del Referendum Giustizia e, comunque, non prima delle ore 14 di oggi, martedì 13 giugno. Ma dalle prime indicazioni arrivano “risultati” che, per storia, sembrano essere alquanto sorprendenti, come il caso di Damiano Tommasi a Verona.

Exit poll Amministrative, Tommasi avanti a Verona e Bucci a Genova

L’ex centrocampista (ed ex Presidente dell’Associazione Italiana calciatori) è, secondo gli exit poll Amministrative a Verona, in testa nella città scaligera, con una forbice di consensi tra il 37 e il 41%. Numeri che dovrebbero portare il candidato supportato dal Centrosinistra al ballottaggio con uno dei due nomi del centrodestra (che si è presentato diviso): il sindaco uscente Sboarina (lega e Fratelli d’Italia), infatti, è testa a testa con l’ex primo cittadino Tosi (Forza Italia). Un dato che, se confermato, porrebbe un grande interrogativo sul secondo turno (in programma domenica 26 giugno).

A Genova, invece, gli exit poll danno in grande vantaggio il sindaco uscente Bucci che – secondo i dati – potrebbe ottenere la rielezione diretta al primo turno, senza passare per i ballottaggi. Il candidato del centrodestra, infatti, godrebbe di preferenze pari al 51-55%, mentre Ariel Dello Strologo (sostenuto dal ticket Pd-M5S) non sarebbe riuscito a superare il 40% dei voti. Nel capoluogo ligure, dunque, si va verso il mantenimento dello status quo, senza passare dal secondo turno.

Palermo, Parma, L’Aquila e Catanzaro

Dal caos elettorale (ai seggi) di Palermo, l’indicazione che arriva dagli exit poll Amministrative parla del centrodestra (con Lagalla) avanti rispetto al centrosinistra (insieme al M5S, sostenendo Miceli). Ma il candidato di FdI e Forza Italia non sarebbe in grado di raggiungere il 50%+1 dei consensi (per ora è accreditato del 47% di voti). Il primo cittadino del capoluogo siciliano, dunque, dovrebbe essere deciso al ballottaggio. Stesso destino per Catanzaro, dove Donato (centrodestra) avrebbe ottenuto consensi tra il 40 e il 44%, mentre l’avversario più diretto Fiorita (centrosinistra) sarebbe fermo tra il 31-35%. A L’Aquila, invece, tutto sembra essere già deciso: gli exit poll vedono avanti (tra il 49 e il 53%) il candidato di centrodestra Biondi rispetto a quella del centrosinistra Pezzopane (23-27%) e, seppur di poco, il nuovo primo cittadino potrebbe essere eletto già al primo turno. Poi c’è Parma: in vantaggio, secondo gli exit poll Amministrative, c’è il candidato del centrosinistra Guerra (40-44%), mentre l’avversario di centrodestra Vignali è fermo tra il 19 e il 23%.

(foto IPP/maurilio boldrini/Mirko Barbieri)