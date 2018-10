L’esposto dei parlamentari M5S contro il TAP

Tre parlamentari grillini – Lello Ciampolillo, Sara Cunial e Saverio De Bonis – hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica di Lecce chiedendo alla magistratura di sequestrare il cantiere per evitare «che Tap riprenda i lavori» proprio mentre arriva l’annuncio del riavvio dei lavori con il nulla osta del governo Lega-M5S. Racconta oggi Repubblica in un articolo di Giuliano Foschini:

«Abbiamo letto su Repubblica che domani riprenderanno i lavori» hanno scritto in una nota dal Comitato No Tap. «Il tutto con il benestare di un governo traditore e, in continuità con il precedente. Se la notizia fosse confermata, l’unico gesto sensato di questi politici sarebbero le dimissioni immediate, nel rispetto di chi ha creduto in loro e che invece oggi si ritrova con ingannatori, truffatori e voltagabbana al governo». Una posizione, durissima, che mette in un qualche imbarazzo anche il governatore Michele Emiliano che con il Pd aveva rotto proprio sulla vicenda Tap (strizzando invece l’occhio ai grillini) e ora si trova unico oppositore dell’approdo a Melendugno dell’opera. Pronto però a far fruttare il consenso alla prossima competizione elettorale: «Tap – dice – non deve approdare a San Foca».

Al momento, però, è difficilissimo che non accada. Che i lavori stessero per riprendere lo avevano annunciato proprio i tre parlamentari grillini presentando la loro denuncia «con urgenza»: «Essere a conoscenza di questi fatti e rimanere inermi avrebbe significato, infatti, non solo tradire il nostro mandato elettorale ma disattendere totalmente al nostro dovere di parlamentari».