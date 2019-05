La gaffe della ministra leghista che pubblica la foto con il dito medio a Salvini

Erika Stefani, la ministra agli Affari Regionali in quota Lega qualche giorno fa ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto con il vicepremier Matteo Salvini. Le immagini secondo le intenzioni della Stefani avrebbero dovuto testimoniare l’affetto e la partecipazione di chi era in piazza per assistere al comizio del ministro dell’Interno: “Che emozioni ieri. Tra #Schio e #Bassano piazze piene per #Salvini. Votare la #Lega il 26 Maggio significa buona amministrazione del territorio e rispetto degli interessi degli italiani in Europa”, scriveva la ministra.

Ma alla leghista, o al suo social media manager è sfuggito un particolare. Per una volta avrebbe dovuto guardare al dito e non alla luna. Perché proprio un dito, specificatamente quello medio, compariva in una delle foto pubblicate. E il significato di quel dito è ben chiaro a tutti. Anzi a guardare bene di dita medie che mandano un bacione a Salvini ce ne sono due, vicine. Piazze piene quindi ma non sempre di supporter del Capitano. Dopo la protesta dei selfie e quella degli striscioni sta per scoppiare la rivolta del photobombing?

Leggi sull’argomento: Sorpresa! C’è un’inchiesta sulla direttiva anti-Ong di Salvini