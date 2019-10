Enrico Cavallari: il consigliere della Regione Lazio da Salvini a Renzi

Da un Matteo all’altro. Dopo Marietta Tidei un altro consigliere regionale del Lazio è pronto a saltare sul carro di Italia Viva. Si tratta di Enrico Cavallari e la cosa curiosa è la sua provenienza: arriva dalla Lega. Racconta oggi Il Messaggero:

In sintesi: Matteo Renzi entra nel consiglio regionale del Lazio e lo fa diventando determinante perché Zingaretti, come è noto, è un’anatra zoppa, ha vinto senza avere dalle urne la maggioranza dei consiglieri. Anche Italia Viva, quindi Marietta Tidei, è decisiva. Non solo. In queste ore uscirà allo scoperto il secondo consigliere regionale, Enrico Cavallari, protagonista del passaggio da un Matteo all’altro, da Salvini a Renzi. In sintesi: Cavallari era stato eletto in consiglio regionale con la Lega, è passato al gruppo misto, ha siglato il«patto d’aula» che di fatto ha dato a Zingaretti quel voto che gli mancava, di recente ha annunciato il suo approdo in maggioranza.

E ora, salvo ripensamenti, dovrebbe aderire a Italia Viva. Per formare il gruppo, in realtà, servono tre consiglieri, ma la voce che la terza potrebbe essere la forzista Laura Cartaginese, per ora è smentita. «Io mi auguro che anche altri consiglieri decidano di venire in Italia Viva. Ma noi siamo in maggioranza, l’ho spiegato a Zingaretti. È scorretto affermare che sarà indebolito da questa operazione», assicura la Tidei.

In realtà Cavallari votava per la maggioranza in Regione già da prima ma il 27 si vota l’ennesima sfiducia a Zingaretti.

