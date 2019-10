Marietta Tidei lascia il Partito Democratico e aderisce ad Italia Viva, prima consigliera regionale nel Lazio. “Ho scelto di aderire a Italia Viva. Lunedì formalizzerò l’uscita dal gruppo consiliare del Pd, assicurando la mia totale lealtà alla maggioranza che oggi governa la Regione Lazio”, dice in un post su Facebook.

Marietta Tidei entra in Italia Viva

“Mi sono iscritta alla Fgci nel 1989 e da allora sono stata sempre dalla stessa parte. Ho comunicato a Nicola Zingaretti, prima che ad altri, questa mia decisione. Continuerò a lavorare in maniera propositiva e fattiva insieme agli amici del Pd e degli altri gruppi che sostengono il presidente Zingaretti”, dice ancora Tidei, che è figlia di Pietro Tidei, ex deputato, ex sindaco di Civitavecchia e attuale primo cittadino di Santa Marinella. La Tidei era stata deputata nella XIII legislatura.

“Purtroppo siamo stati fermi e spesso inefficaci. Governiamo con i 5 stelle e questo governo deve essere messo in condizione di lavorare efficacemente. C’era l’urgenza di togliere a Salvini la possibilità di fare ancora male al Paese, tirare su la legge di bilancio ed evitare l’aumento dell’Iva. Ma se è stato giusto formare un governo per il bene del Paese, anche con un movimento, quello pentastellato, da noi molto distante e che vanta con il centrosinistra rapporti decisamente burrascosi, al limite dell’indecenza, altra cosa è lavorare ad un’alleanza strutturale con chi ha obiettivi, valori, toni e pratiche politiche tanto diverse dalle nostre. Sono convinta che questa impostazione non farà bene al Pd”, aggiunge.

Leggi anche: Perché è stato ucciso Luca Sacchi: Valerio del Grosso, Paolo Pirino e cosa c’era nello zainetto di Anastasia