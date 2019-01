Il ritiro dell’Italia dall’Afghanistan (all’insaputa della Farnesina)

La ministra della Difesa Elisabetta Trenta parla con Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera del ritiro dell’Italia dall’Afghanistan da lei annunciato nei giorni scorsi e ribadisce che non doveva avvisare il ministero degli Esteri della questione. Poi, quando le chiedono se la Lega sarà d’accordo, non risponde alla domanda:

Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi dice di non essere stato informato.

«Se chiedo al Coi di valutare, e sottolineo valutare, l’avvio di una pianificazione per il ritiro non credo di dover informare il ministro Moavero, perché rientra nelle mie prerogative. Del resto parliamo di una pianificazione tecnica; un’attività che i militari svolgono continuamente per farsi trovare sempre pronti. Ho informato chi di dovere, tra cui il presidente del Consiglio e il Capo di Stato Maggiore della Difesa».