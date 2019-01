Il consulente del CAF che dava “consigli” sul reddito è un consigliere PD

Il consulente della società fiscale convenzionata con il Caf della Cgil della Sicilia ripreso dalla trasmissione “Non è l’arena” che dava consigli su come prendere il reddito di cittadinanza eludendo i controlli sarà sanzionato poiché il fatto “è molto grave”. Lo dice il coordinatore della Consulta dei CAF Mauro Soldini spiegando che si sta preparando una lettera disciplinare per il dipendente e che il contratto di lavoro prevede sanzioni variabili dalla lettera di richiamo al licenziamento. “Si sta valutando la sanzione – spiega – il fatto è molto grave”. Soldini parla comunque di “caso isolato”. “Nei centri di assistenza fiscale – dice – lavorano nei picchi 30.000 persone. Le mele marce ci sono sempre”.

Ma c’è di più. Repubblica Palermo scrive che il consulente delle immagini del servizio in questione si chiama Sandro Russo e oltre a lavorare nel CAF è anche consigliere comunale del Partito Democratico a Monreale.

Russo però si difende: “Sono stato raggirato e sto valutando una querela – dice – il giornalista de La7 si è qualificato come un collega della Cgil che voleva parlare del reddito di cittadinanza perché voleva fare degli approfondimenti. Non parlavo quindi con un utente. Anche perché l’addetto alle pratiche Isee del reddito di cittadinanza non sono io. Vi prego, basta strumentalizzare questo episodio”.

Nel video il consulente del CAF spiegava che in caso di controlli si sarebbe tranquillamente potuto dire che uno dei due era venuto a trovare l’altro a casa visto che erano fidanzati e diceva anche che i due avrebbero potuto continuare a lavorare in nero senza alcun problema, rifiutando anche i lavori proposti dal Centro per l’Impiego. E il giornalista dice: “In questa maniera riusciremmo ad avere due richieste”, e poi: “Se io e la mia compagna lavoriamo in nero…”. Negli spezzoni mandati in onda non sembrava proprio una conversazione tra sindacalisti.

