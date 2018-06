M5S contro Casellati per i vitalizi

Sui vitalizi degli ex parlamentari servono “soluzioni condivise” tra Camera e Senato. Lo ha detto la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, in visita negli Stati Uniti, intervenendo sulla delibera presentata dal presidente della Camera, Roberto Fico. “Il progetto deve essere ripreso anche al Senato”, ha aggiunto Casellati, che ha annunciato: “Ci sarà comunque al mio rientro uno scambio di opinioni con il presidente Fico”. La presidente ha poi espresso le sue perplessità sulla possibilità di “incidere sui diritti acquisiti”. “Il taglio dei vitalizi per persone che da sempre hanno operato nei rami del parlamento – ha spiegato – significherebbe incidere sullo status di persone che oggi possono avere anche un’età rilevante e che si troveranno improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza”.

Una dichiarazione che ha fatto infuriare il M5S. “Le dichiarazioni della presidente del Senato sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari ci sorprendono ma non ci stupiscono, perché figlie di una politica che guarda al passato e non al futuro. In un Paese che fa segnare il record di poveri c’è ancora chi, come Casellati, parla di diritti acquisiti dei politici. Un fatto incredibile, soprattutto perché, come la presidente sa benissimo ma finge di ignorare, proprio la Camera che presiede paga ricchi vitalizi anche a chi nel Palazzo non ha nemmeno mai messo piede. Uno schiaffo in faccia ai tanti cittadini che in questi anni più volte hanno visto mettere mano ai propri trattamenti pensionistici”, ha detto oggi in una nota Laura Bottici, senatrice del Movimento 5 Stelle e Questore di Palazzo Madama. “Basta perdere tempo: dopo la Camera adesso tocca al Senato fare la sua parte”, conclude.