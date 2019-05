Elezioni, il M5S presente in un comune su tredici

Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera racconta oggi che il numero di votanti su Rousseau per il programma delle elezioni europee ha avuto un drastico ridimensionamento: appena 14mila votanti.

I 14mila votanti, però, sono il punto più basso del percorso di partecipazione nella campagna pentastellata per le Europee. I due turni per la formazione delle liste avevano visto rispettivamente oltre 37 mila e 32mila votanti. La ratifica delle cinque capolista era stata accolta più freddamente, con poco più di 20mila votanti. Un calo che nei commenti al post è stato accompagnato anche da qualche spunto pessimista.

Solo pochi mesi fa — seppur per un caso totalmente diverso, quello del voto sul caso Diciotti— i militanti che avevano preso parte alla consultazione erano stati 52mila. A preoccupare, però, è anche il radicamento nel territorio del Movimento, suffragato dai dati (ancora parziali, dato che in Sardegna si voterà a giugno) sulle liste presentate per le Amministrative: 306 candidati sindaco su 3.856 città al voto. Un numero — uno su 13 — che evidenzia come il Movimento stia faticando a creare una rete locale. E fa tornare in scena la discussione sulle novità strutturali (compreso il rapporto con le liste civiche, che sarà trattato anche in una assemblea delle liste sarde).