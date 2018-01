Elezioni 2018, chi votano i giovani (e gli anziani)

Il Giornale oggi pubblica l’elaborazione di una serie di risultati di sondaggi di Ixé e Youtrend che analizza la propensione al voto segmentata per fascia di età, nella quale si scopre ad esempio che la propensione al voto per il MoVimento 5 Stelle scende con l’aumento dell’età, mentre l’effetto contrario è dato per gli elettorati del Partito Democratico e dei partiti del centrodestra; in particolare i 35-44enni preferiscono di gran lunga il MoVimento, mentre tra gli over 64 le preferenze maggiori vanno a Forza Italia e al Partito Democratico.

Significativo è che dividendo l’elettorato in under e over 50, l’elettorato del Partito Democratico sia equamente diviso, così come più o meno quello di centrodestra, mentre il MoVimento 5 Stelle abbia una netta preponderanza di under 50 così come Liberi e Uguali di Bersani, a dispetto dell’età dei leader del partito. Infine c’è l’analisi per i seggi uninominali nei collegi, dove, come abbiamo visto ieri, domina il centrodestra.