Due ex M5S nelle liste PD

Ci sono due parlamentari eletti nel MoVimento 5 Stelle tra i candidati del Partito Democratico. Si tratta di Paola Pinna, che correrà in Sardegna, e Alessio Tacconi, che andrà nella circoscrizione estero. La Pinna è soltanto quarta nel collegio plurinominale e ha scarsissime possibilità di essere eletta: era passata al Partito Democratico nel febbraio 2016, dopo essere transitata per Scelta Civica, e dopo aver accusato i suoi ex compagni di avere una “psicopolizia”.

Tacconi ha invece aderito al PD dall’aprile 2015: “Grazie a Matteo Renzi- aveva spiegato in conferenza stampa alla Camera- si stanno creando le condizioni per la crescita economica, la fiducia nel futuro e l’Italia ritrova una credibilità internazionale che ci rende orgogliosi di essere italiani”. E adesso anche candidati.