La donna pestata dal compagno che non aveva gradito il pranzo di Natale

Una storia di violenze. Di quelle che avvengono all’interno delle mura domestiche per i motivi più futili e che si celano dietro stupide scuse. Come quella che è avvenuta nel quartiere Barriera di Milano, nella zona Nord-Est di Torino, dove una donna è stata picchiata dal compagno. Il “movente”? All’uomo non era piaciuto il pranzo di Natale preparato dalla donna. Adesso il 37enne è stato arrestato e denunciato con l’accusa di violenza domestica ed è stato traferito nel carcere torinese “Lorusso e Cutugno”.

Donna picchiata dal compagno a causa del pranzo di Natale non gradito

Non sappiamo se l’uomo avesse dato in escandescenza già in passato. Ma come riportano i quotidiani La Stampa e La Repubblica quel pestaggio all’interno dell’abitazione del quartiere Barriere di Milano era la seconda aggressione nel giro di poche ore. La prima era avvenuta sabato mattina, giorno di Natale, quando il 37enne aveva provato a colpire la donna davanti a un supermercato. Il motivo? Erano andati a fare la spesa e, visto il giorno di festa, quel supermercato era chiuso. Poi la situazione sembrava essere tornata a una parvenza di normalità. Fino al pomeriggio del 25 dicembre.

Calci e pugni sul volto, poi l’uomo ha preso una chiave e l’ha utilizzata per colpire nuovamente la sua compagna ferendola al sopracciglio. Tutto a “causa” di un pranzo di Natale che non gli era piaciuto. La donna, dopo esser stata colpita, è riuscita a rifugiarsi in una stanza e a contattare una sua amica che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono prontamente arrivate in quell’abitazione di Barriera di Milano. Lei aveva il volto tumefatto dai colpi inferti dal compagno e quella ferita sul sopracciglio a causa della chiave scagliata con violenza sulla sua faccia. Lui è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza domestica.