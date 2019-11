Donald Trump e l’Italia fuori dalla UE

Donald Trump, durante un’intervista alla radio londinese LBC (Leading Britain’s Conversation), con il suo vecchio amico sovranista inglese Nigel Farage, leader del Brexit Party e storico euroscettico del Regno Unito, che ha un programma fisso sulla stessa LBC, ha detto che l’Italia starebbe meglio fuori dall’Europa. Lo racconta oggi Antonello Guerrera su Repubblica:

Trump sinora non si era mai espresso così esplicitamente contro l’appartenenza dell’Italia in Ue. Tutto è avvenuto mentre Trump e Farage parlavano in diretta di sanità pubblica britannica, subito dopo l’endorsement del presidente Usa a un’alleanza di Farage con il premier britannico Boris Johnson alle prossime elezioni in Regno Unito il 12 dicembre («sareste una coppia perfetta per completare la Brexit»), affinché il leader Labour Jeremy Corbyn non vada a Downing Street («finireste molto male con lui»).

A un certo punto Trump, mentre prova a tranquillizzare i britannici sulle future relazioni commerciali Usa-Uk dopo la Brexit, dice: «Noi non vogliamo avere niente a che fare con la vostra sanità pubblica. Parliamo soltanto di commercio, che nel vostro caso, se faceste un accordo con noi, sarebbe quattro-cinque volte più grande di adesso, e la vostra economia ne gioverebbe moltissimo. Ma oggi voi siete bloccati dall’Unione Europea, come altri Paesi nell’Ue. Anche l’Italia e altri Paesi starebbero molto meglio senza l’Unione Europea».