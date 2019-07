Le dimissioni “congelate” di Giancarlo Giorgetti

Sarebbe una notizia clamorosa, se fosse vera: Giancarlo Giorgetti ha dato le dimissioni da sottosegretario alla vicepresidenza del Consiglio per convincere Matteo Salvini a chiudere con il MoVimento 5 Stelle. Ma siccome le dimissioni, tu guarda il caso, sono “congelate”, allora ecco che il sospetto che si tratti della solita sceneggiata all’italiana viene. Racconta oggi Carmelo Lopapa su Repubblica:

Quel che è certo è che il sottosegretario alla Presidenza è passato in queste ore dalla moral suasion nei confronti del capo alle maniere forti. Si presenta, nottetempo, alla festa della Lega di Golasecca, nel suo Varesotto, ma diserta a sorpresa la festa ufficiale del partito, quella estiva che si tiene a Milano Marittima e che si concluderà sabato con il comizio del segretario Salvini. La sua presenza non è in agenda, mentre qui sulla riviera romagnola si stanno riversando ministri, sottosegretari e capigruppo al seguito del capo (in vacanza per una settimana).

L’uomo della Lega alla Presidenza invece no, resta sulle sue, lontano, anche se qualcuno degli organizzatori spera ancora in un colpo di scena finale venerdì, 24 ore prima della chiusura. Ma è un inabissamento ormai ostinato e su più fronti, quello del numero due del partito, in rotta palese col premier e col M5S. Ai vertici del Coni non è passato inosservato nemmeno il fatto che il sottosegretario con delega allo Sport non abbia confermato la presenza alla cerimonia in programma a Roma mercoledì 31 per il lancio della società che dovrà gestire le Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina. Giorgetti inabissato ma soprattutto prigioniero ormai della sua stanza a Palazzo Chigi, piena di palloni di tutti gli sport e di tante squadre.