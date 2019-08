Di Maio getta il taglio dei parlamentari oltre l’ostacolo della crisi di governo

Quando il gioco si fa duro, i grillini cominciano a fare ricatti morali. Dopo un paio di giorni di prudente scomparsa dai social network, intervallata solo dal tentativo di nascondersi dietro Papà Beppe Grillo sulla TAV, Luigi Di Maio torna a dare segnali di esistenza in vita su Facebook parlando ai followers per rispondere a Matteo Salvini che ha evocato la crisi di governo.

L’ideona di Di Maio è ricordare che il 9 settembre si vota il taglio dei parlamentari e quindi se qualcuno vuole far cadere il governo prima è perché è d’accordo con la kastaaah. L’argomento è talmente risibile che non vi è dubbio che sia diretta emanazione delle menti che lavorano nell’Ufficio Fregnacce & Tentativi di Abuso della Credulità Popolare del MoVimento 5 Stelle.

È una riforma epocale contro i privilegi dei politici e in favore del buon senso. Per anni lo Stato ha saputo solo chiedere, dal 9 settembre invece comincerà a restituire qualcosa indietro ai cittadini: risparmiamo mezzo miliardo di euro da mettere su strade, ospedali, sulla riduzione delle tasse.

Manca solo l’ultimo voto e mi auguro nessuno si tiri indietro all’ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Anzi, sarebbe un segnale al Paese. Il segnale di chi non vuol cambiare nulla.