Di Maio al mare a Palinuro fa arrabbiare gli eletti M5S

Luigi Di Maio si trova in una curiosa situazione: da dominus assoluto nel governo Lega-M5S, rischia di diventare comprimario nella trattativa con il Partito Democratico. Per questo la sua insistenza sul nome di Conte è sospetta: perché potrebbe usare l’ex premier e il bis per far saltare la trattativa con Zingaretti per poi diventare premier con un nuovo accordo con la Lega. E di questo sono consapevoli gli eletti grillini, a cui non è piaciuta la gita a Palinuro con la fidanzata durante la crisi. Racconta La Stampa:

Il timore di Di Maio che intorno a sé molto si stia muovendo senza che lui abbia davvero il controllo trova una prima conferma già in mattinata. Voci insistenti arrivano da dentro il Movimento fino all’orecchio del capo. Lo dipingono come un doppiogiochista: si starebbe impuntando su Conte per mettere in salita la trattativa con il Pd e poi puntare a scalzare il premier proponendo se stesso a palazzo Chigi. Di Maio è furioso. Nella girandola di telefonate assicura ai suoi colonnelli e allo stesso Conte che si tratta solo di fantasie ma nel Movimento c’è un’ambiguità di fondo che rende difficile ogni cosa.

Se il gruppo parlamentare spinge per trovare un accordo, gli uomini più vicini a Di Maio tifano perché si torni al voto. Tra di loro ci sarebbero i più vicini collaboratori del leader, tra cui Pietro Dettori, Alessio Festa, Massimo Bugani, Cristina Belotti; in altre parole, l’emanazione di Davide Casaleggio a Roma. Ed è anche per questo che lo Stato maggiore grillino è perplesso quando vede Zingaretti impegnato tra vertici e conferenze stampa, mentre Di Maio va al mare a Palinuro in compagnia della fidanzata Virginia Saba. L’impressione su Di Maio, che circola ormai da giorni tra i big del partito, è durissima: «Chi sta trattando con il Pd è lo stesso che vuole sabotare la trattativa».

