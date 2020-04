Di chi è Bending Spoons, l’azienda dell’app IMMUNI di tracciamento COVID

“IMMUNI” è il sistema scelto dal governo per aiutare a tracciare i contagi e le persone a rischio. Funziona con tecnologia bluetooth e dati criptati. Notifica se si è stati a contatto con un soggetto positivo, mentre il Fatto Quotidiano oggi spiega che il sistema ha avuto l’ok del Garante della Privacy e rispetta le direttive della commissione Ue, così come presentato.

Se nella prima fase non sono coinvolti server dove custodire i dati, perché il dialogo è solo tra telefoni e app, in un secondo momento c’è il passaggio attraverso quelli che al momento sono i server in cloud di Bending Spoons (le informazioni restano sempre in sequenza numerica) sui quali però c’è ancora discussione: sempre il ministero dovrà indicare le strutture pubbliche dove gestirli (circola l’ipotesi della in house del Mef, Sogei). Il codice sorgente sarà sotto licenza Mpl2, quindi open source, e sarà pubblicato dal ministero (da stabilire se, come e quando).

Sono tre le aziende coinvolte nello sviluppo del progetto: Bending Spoons, Jakala e il Centro Medico Sant’Agostino di Luca Foresti. Di Bending Spoons abbiamo parlato qualche tempo fa perché aveva fatto un’offerta di acquisto per Grindr. Bending Spoons vanta un ebitda di circa 35 milioni di euro, più di 180 milioni di download totali, 13 milioni di utenti attivi al mese, centinaia di migliaia di persone che ogni giorno scaricano una delle loro 20 app e un fatturato ben superiore a 11 milioni. Ai quattro amici-partner che hanno dato vita all’iniziativa (Luca Querella, Francesco Patarnello, Luca Ferrari, Matteo Danieli), dall’estate dello scorso anno si sono aggregati come soci di minoranza, sottoscrivendo azioni di categoria E, StarTip (braccio finanziario di Gianni Tamburi), H14, la holding facente capo a Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, Nuo Capital, un fondo con capitale asiatico ma guidato da Tommaso Paoli (ex top manager di Banca Imi). E gli altri soci? Li racconta oggi Il Fatto: