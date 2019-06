Alessandro Di Battista vi spiega la sconfitta del M5S

Dopo le “analisi” di Grillo, Alessandro Di Battista verga una paginata sul Fatto Quotidiano per un’analisi della sconfitta – quella del M5S alle Europee – che somiglia tantissimo a quello a cui chiedono un suo difetto e risponde: “Sono troppo buono”. Con una capacità analitica che ne fa un vero stratega geopolitico, Dibba dice che il M5S deve fare l’opposizione (a sé stesso?) anche dalla posizione di governo:

LE STRATEGIE lasciamole ai politicanti, se entriamo nel loro campo ci fanno a pezzi. In fondo, per decenni, non hanno fatto altro che fare strategie per guadagnare poltrone e privilegi. Quando li abbiamo costretti a entrare nel nostro di campo, quello delle proposte di buon senso, quello della sobrietà, della passione politica, quello dell’attivismo, della politica come missione, li abbiamo fatti a pezzi noi. Mostri sacri della politica sono stati sbattuti fuori dalle Istituzioni grazie alla nostra intransigenza e al nostro sincero desiderio di cambiare. Siamo sempre stati impertinenti e sfrontati di fronte al potere. Abbiamo il dovere di esserlo anche se al potere ci siamo noi. In fondo non abbiamo davvero nulla da perdere. Non i ruoli, non le poltrone, non la carriera. Ripeto, sono gli altri i politici di professione, non noi.