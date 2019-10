Il nuovo e misterioso progetto (non) politico di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista era assente da Italia 5 Stelle a Napoli per motivi familiari ed è stato salutato da Luigi di Maio sul palco. Nei giorni scorsi ha pubblicato sulla sua seguitissima pagina facebook una foto che lo ritraeva mentre donava il sangue.

Oggi Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri del M5s, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha però fatto sapere che a novembre tornerà in scena: “Alessandro Di Battista? L’ho sentito ieri. Concordiamo sulla necessità di ricominciare dai territori. Se torna in politica? Credo che abbia un progetto sul nascere già per il mese prossimo, un progetto non di politica ma di lavoro, un progetto di altro genere”. Di quale progetto si parla? Qualche tempo fa lo stesso Di Battista aveva annunciato, dopo il suo documentario sull’America Latina mandato in onda da Sky Atlantic, una collaborazione con Fazi Editore il cui primo frutto sarebbe stato un libro su Bibbiano.

Nell’occasione Di Battista annunciava di essere pronto a “dare spazio a nuovi autori e a nuove idee” e invitava gli astanti a mandare libri su geopolitica, ambiente, flussi migratori, blockchain, reddito universale e così via.

