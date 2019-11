La fuga di Di Battista in Iran

Il Corriere della Sera oggi torna sul viaggio di Alessandro Di Battista in Iran, annunciato ieri dal Fatto Quotidiano dopo la partenza dell’ex deputato M5S.

Di Battista è reduce da un periodo personale difficile, ma anche la politica non gli riserva grandi soddisfazioni. Lui e Luigi Di Maio si erano opposti, il primo con più forza, all’avventura governativa con i nemici di sempre, il Partito democratico. Ma poi Beppe Grillo, Giuseppe Conte e la gran parte dei parlamentari hanno deciso che era meglio giocarsela, mischiando le carte in Parlamento, e non tornare a casa dopo il breve e tumultuos esecutivo con la Lega.

E così Di Battista si è ritirato in buon ordine. Qualche post per contestare il governo e molto silenzio. Ora il viaggio a Teheran, dove dovrebbe rimanere un mesetto e mezzo. Stavolta senza la moglie Sahra e senza il figlio Andrea. Terra troppo pericolosa per portarci la famiglia.