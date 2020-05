Vincenzo De Luca e il politico milanese che va in giro a farsi guardare gli occhiali color pannolino di bimbo

Ma con chi ce l’avrà Vincenzo De Luca che oggi nella sua diretta Urbi et Orbi ha spiegato: “Per quanto riguarda i fitti, voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud e ha detto che c’è una Regione del Nord che è l’unica che ha fatto iniziative per i fitti. Non voglio fare nomi, diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci”. Sarà mica uno con la mania di fare elenchi?

“Ricordo a questo autorevole esponente del Nord e del sovranismo – ha aggiunto De Luca – che la Regione Campania ha varato un programma per gli aiuti ai fitti, due bandi per quasi 70 milioni di euro. Giusto come notizia per questo nostro amico sovranista”