Il senatore Saverio De Bonis ha presentato ricorso contro l’espulsione comminatagli dal MoVimento 5 Stelle a Capodanno. In un lungo post su Facebook il senatore si è difeso dalle accuse che gli hanno rivolto i probiviri e ha sottolineato, come abbiamo osservato, che l’espulsione è arrivata a causa del dissenso politico espresso dal senatore nei confronti delle scelte del M5S in materia di ambiente.

Il senatore De Bonis presenta ricorso contro l’espulsione dal M5S

Ma il fatto che De Bonis abbia presentato ricorso al comitato di garanzia e al garante potrebbe in futuro precludergli la via del tribunale, in quanto lo statuto prevede una sorta di clausola di arbitrato libero: il provvedimento dei probiviri può essere impugnato davanti al Comirtato di Garanzia che decide con provvedimento “non impugnabile”.

Rincuorato da questi consensi ho appena inoltrato un reclamo al Comitato di Garanzia ed al Garante Beppe Grillo, per il quale nutro grande ammirazione, con l’intenzione di fare chiarezza in ordine alla mia posizione, ritenendo che quanto contestatomi non comporta un’automatica espulsione, ma piuttosto una scelta discrezionale da parte dei probiviri.

DISCREZIONALITÀ, che evidentemente, è stata condizionata da scelte politiche legate ai fanghi tossici, al TAP ed alla Xylella.

Per dovere di trasparenza, e in conformità alle regole del MoVimento, ho inoltrato, per l’ennesima volta, i certificati relativi ai miei procedimenti prescritti nel 2015, in quanto il caso dell’intervenuta prescrizione è rimessa alla discrezionalità dei probiviri e non comporta l’espulsione automatica.

Personalmente NON HO MAI NASCOSTO NULLA e non comincerò adesso. Questa volta rendo direttamente partecipe Beppe Grillo dei miei fatti personali, inviando la stessa documentazione più volte prodotta ai probiviri.

De Bonis può infatti contare su un precedente pesante: anche l’attuale sindaca di Anguillara Sabrina Anselmo ha nascosto una condanna ricevuta e non menzionata sul casellario giudiziario ma il M5S non l’ha mai sanzionata. Un precedente importante, in un tribunale. Ma che non sarà di certo tenuto in considerazione da chi questa decisione l’ha presa.

