Guido Crosetto mette sullo stesso piano le feste di Berlusconi e quelle di Sanna Marin

Ci sono paragoni che non possono essere fatti, perché le differenti sono evidenti. Eppure Guido Crosetto, imprenditore e co-fondatore di Fratelli d’Italia, ha deciso di mettere sullo stesso piano (con intento polemico) le polemiche attorno agli ormai famosi video della premier finlandese Sanna Marin e quelle che coinvolsero Silvio Berlusconi (quando era ancora Presidente del Consiglio) per i “festini” nella sua villa di Arcore.

Questo tweet non esiste più, ma la memoria digitale (chiama screenshot) ha immortalato quanto scritto dal co-fondatore (insieme a Giorgia Meloni) di Fratelli d’Italia nella giornata di giovedì 25 agosto:

“Le feste ed i divertimenti privati di un Premier, che si chiami Sanna Mirella o Silvio, fanno parte di una sacrosanta sfera privata, per me. Da sempre. Sono contento da qualche settimana siano d’accordo anche quelli che le hanno usate, per anni, contro un ex premier italiano”.