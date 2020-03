Cosa significa avere un sovranista al governo in emergenza Coronavirus: il caso Orbán in Ungheria

Mentre Giorgia Meloni nei giorni scorsi si preoccupava per la svolta dittatoriale del governo Conte, il suo amico Victor Orbán prendeva per mano l’Ungheria per condurla ben oltre la«democrazia illiberale» a lui cara, ma verso una compiuta dittatura.

Racconta oggi il Corriere della Sera che il disegno di legge presentato da Orbán lunedì in Parlamento non serve solo a dare al suo governo i poteri necessari a una gestione centralizzata dell’epidemia di COVID-19, che in Ungheria rimane almeno ufficialmente contenuta con 167 casi di contagio e 7 decessi. Molto di più, è una delega in bianco al premier a governare a tempo indeterminato senza il controllo dell’Orszàggyulés e i contrappesi costituzionali.

La legge non è stata ancora approvata, il quorum dell’80% necessario in prima battuta era troppo alto perfino per il Fidesz, il partito di Orbán che dispone di una maggioranza di due terzi in Parlamento. Ma la strada è tracciata, la prossima volta il quorum richiesto sarà più basso. E difficilmente il tribuno magiaro si farà sfuggire l ’occasione di usare la paura di fronte alla pandemia per mettere definitivamente in quarantena anche la già vacillante democrazia ungherese, concentrando tutto il potere nelle sue mani.

Una volta in vigore la nuova legislazione, Orbán potrebbe governare per decreto senza approvazione parlamentare fin quando lo riterrà necessario per sconfiggere l ’epidemia. Fra gli strumenti ammessi, l’uso dei militari per dirigere e far funzionare le imprese strategiche e i servizi essenziali, scelta che solleva molti dubbi alla luce delle accuse di corruzione che pesano sui manager di Stato vicini a Orbán.