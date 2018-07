Cosa si sono detti Salvini e Mattarella

Ieri Matteo Salvini è salito al Colle con una delegazione della Lega come aveva promesso che avrebbe fatto nei giorni scorsi per protestare riguardo l’indagine sui soldi del Carroccio in Lussemburgo. Ugo Magri sulla Stampa di oggi racconta che a dispetto delle intenzioni bellicose l’incontro è stato molto rilassato:

Da parte della Lega si segnala un desiderio di voltare pagina e dunque normalizzare i rapporti con il Colle, fin qui non eccelsi. C’è un momento del colloquio al Quirinale che raffigura plasticamente questo spirito nuovo. È stato quando il Presidente, per la prima volta vis-à-vis con Salvini, ha offerto all’interlocutore qualche paterno suggerimento. Il ministro, anziché risentirsi, pare l’abbia accolto di buon grado, promettendo addirittura di moderarsi in futuro. Secondo fonti leghiste, il dialogo si è svolto come segue. Mattarella: «Ministro, vorrei far notare che in certi momenti è utile abbassare i toni, specie se si ricoprono certi ruoli. Va bene perseguire i propri obiettivi, ma i risultati si possono ottenere anche senza sollevare eccessive polemiche». Salvini: «Presidente, lo so che qualche volta sono irruento, fa parte del mio carattere; però tenga conto che io vengo aggredito in continuazione, di me hanno perfino scritto che ho legami con la ’ndrangheta, ma siamo matti? Addirittura i nostri finanziamenti sono sotto sequestro, per noi si pone un gravissimo problema di agibilità democratica…».

Il riferimento di Salvini è allo scatto con il pentito Salvatore Annacondia, ex boss della mafia pugliese. Ed è stato l’unico collegamento con l’inchiesta sulla Lega, visto che successivamente il colloquio si è svolto cordialmente e con un Salvini moderato: