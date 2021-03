Cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta 2021? Pranzo in pochi sì, picnic no: si possono riassumere così le misure che blindano il fine settimana di Pasqua in cui l’Italia sarà in zona rossa

Cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta 2021? Pranzo sì, picnic no: si possono riassumere così le misure che blindano il fine settimana di Pasqua in cui l’Italia sarà in zona rossa.

Ieri vi abbiamo raccontato come sarà permesso viaggiare all’estero mentre sono vietati gli spostamenti in un’altra regione. È consentito andare in aeroporto – in zona arancione e rossa (dove sono limitati anche gli spostamenti tra i comuni) in caso di “viaggi per turismo verso destinazioni estere non interdette”? La risposta del Ministero dell’Interno è stata affermativa. “Sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento”. Oggi Repubblica fa il punto su quali visite sono permesse a Pasqua e Pasquetta