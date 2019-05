L’addio di De Rossi e le scelte di Totti

Dopo l’addio della Roma a De Rossi anche Francesco Totti comincia a ripensare al suo ruolo all’interno della A.S. Roma. Mentre i retroscena spiegano che il capitano dei giallorossi è stato defenestrato anche per essersi lamentato delle cessioni del “Mago di Siviglia” Ramon Monchi, colui che per far risparmiare la Roma ha venduto Nainggolan e Strootman e comprato Pastore a 24 miliardi garantendogli 4 milioni di stipendio, il Messaggero oggi racconta che anche per Totti è il momento del bivio:

E Totti che fa? Mica vorrà lasciare il tutto così. Ed ecco, appunto, ci ha pensato,eccome,anche in queste ore in cui si trova in Kuwait (per partecipare al Al-Round Tournament, un torneo di futsal). Sarebbe un eroe se si dimettesse subito, questo pensano tanti tifosi della Roma. Che ora non vogliono che si mischi la passione (De Rossi e Totti) con l’azienda, quindi via i romani da Trigoria ma per scelta propria, non per volontà altrui.

Chi sta con loro è complice, questo è in sintesi il messaggio di tanta gente. Francesco ha scritto a De Rossi: «Un giorno torneremo grandi insieme». Vuol dire che ora il Capitano (ex), grande, non si sente. Non ci si sente in questo contesto, perché poco utilizzato, poco ascoltato.