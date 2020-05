Cos’è un assembramento e come fare per evitarlo

Il Gazzettino pubblica oggi un vademecum sulla Fase 2 in cui si definisce quando si deve usare la mascherina (che in Veneto è obbligatoria) ma anche cosa è un assembramento e come fare per evitarlo. Le domande e le risposte del quotidiano:

In spiaggia mentre prendo il sole devo tenere la mascherina?

No, se si è sotto l’ombrellone o sul lettino o sdraiati si può prendere il sole senza mascherina. Se si va a fare una passeggiata, al chiosco bar, al ristorante o se ci si ferma a parlare con il vicino, serve la mascherina se non è assicurata la distanza di un metro. E se sono in auto con altre persone non conviventi devono tenere la mascherina?

Sì, la mascherina va tenuta sempre tra non conviventi se non è garantito il distanziamento di un metro.