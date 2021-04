Dopo i 13.708 nuovi positivi e 627 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 8 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile : articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia oggi: il bollettino per l’8 aprile

La suddivisione dei nuovi positivi di oggi 8 aprile nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5589 tamponi: 2828 nel percorso nuove diagnosi (di cui 804 nello screening con percorso Antigenico) e 2761 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 490 (91 in provincia di Macerata, 149 in provincia di Ancona, 152 in provincia di Pesaro-Urbino, 20 in provincia di Fermo, 63 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione). In Basilicata sono 169 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.440 tamponi molecolari, e sono 5 i decessi. In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 179 (-9): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 23 in medicina interna Covid e 7 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 12 a 10. “In Veneto siamo alla soglia di occupazione delle terapie intensive al 30%, mentre nell’area non critica è al 26%, rispetto al limite del 40%”, ha detto il presidente Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa in cui ha presentato i dati dell’ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.241 i nuovi positivi in veneto su 44.848 tamponi effettuati per un’incidenza del 2,76%. Le persone attualmente positive in Veneto sono 34.138 mentre i ricoveri in ospedale in totale sono 2.268 (-30) di cui 331 (-2) in terapia intensiva e 1.247 (-28) in area non critica, mentre le terapie intensive non covid sono 266. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 24 decessi e il numero totale dei dimessi è salito a 18.000.