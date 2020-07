Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 19 luglio

I numeri del bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 19 luglio. Secondo i dati della Protezione Civile oggi ci sono 218 casi in più, tre morti e 143 guariti. Si tratta del minimo storico di vittime: non succedeva da febbraio.

Un dato simile sul numero di vittime da Covid non si registrava dallo scorso 23 febbraio, quando in un solo giorno si registrarono i decessi di tre persone che avevano anche altre patologie pregresse: quarta, quinta e sesta vittima dall’inizio della pandemia conclamata. Il primo decesso di una persona positiva al virus è avvenuto invece il 21 febbraio. Il record per numero di vittime nell’arco di 24 ore è stato raggiunto con il bollettino diffuso lo scorso 27 marzo, quando si registrarono 919 morti. Gli unici tre decessi registrati nel bollettino di oggi sono avvenuti in Veneto, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda i dati delle regioni, ci sono altri 48 nuovi positivi al Covid-19 in un solo giorno in Veneto, dove la ripresa dei contagi sta riportando la regione in una situazione di allarme. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 19.607. Lo evidenzia il bollettino odierno della Regione. Rispetto a ieri mattina si conta anche un nuovo decesso, per un dato totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo) di 2.050. Un dato positivo arriva però dalla diminuzione (-28) dei soggetti in isolamento domiciliare, scesi a 1.594. I ricoverati nei normali reparti con diagnosi di Covid sono 130 (+1), quelli nella terapie intensive 7(-1). In Lombardia i contagiati sono 33 e dopo molto tempo non si registra nemmeno un decesso. Sono invece 51 i nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo i dati diffusi dalla Regione, e aggiornati alle 18, sono stati scovati con 2.730 tamponi, 42 sono asintomatici e la gran parte di loro fa parte di focolai già noti o sono appena rientrati dall’estero e quindi sottoposti al test. Non si è registrato nessun decesso. I casi attivi sono 1.266 (32 in più di ieri), ma calano i ricoverati nei reparti Covid (81, -4), ai quali si aggiungono le otto persone che restano ricoverate in terapia intensiva. Le province dove è stato riscontrato il maggior numero di casi sono Reggio Emilia (11) e Ravenna (9).



Il bollettino quotidiano sull’andamento in Toscana dell’epidemia Covid-19 non registra alcun decesso neppure oggi. Ci sono però sedici nuovi casi, distribuiti tra Firenze, Arezzo e Massa Carrara. E di questi, tredici riguardano cittadini di ritorno dall’Albania e un quattordicesimo dall’Ecuador. Focolai di origine straniera che preoccupano la Regione, che nei giorni scorsi ha già adottato misure per tracciare i passeggeri che arrivano in Toscana ma che ora gli stessi dati chiede al governo per chi atterri in altri scali in Italia. Sette sono i nuovi casi in Puglia: 4 in provincia di Brindisi, due in provincia di Lecce e uno in quella di Bari. Nessun decesso. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale della Sardegna si registra un nuovo caso nella provincia di Sassari. Nessun contagiato invece nelle Marche. Nove positivi su 1.409 tamponi effettuati, nessun decesso e due guariti in Campania; il totale dei positivi è di 4.827 mentre il toale dei tamponi effettuati si attesta 312.260. Oltre che le Marche, a quota zero contagi ci sono anche Umbria, Valle d’Aosta e Molise.